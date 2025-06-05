Ще один університет у Нідерландах припиняє співпрацю з закладами в Ізраїлі

Університет імені Еразма Роттердамського у Нідерландах оголосив про замороження співпраці з навчальними закладами в Ізраїлі.

Про це повідомляє NOS, пише "Європейська правда".

Університет імені Еразма Роттердамського, що розташований у Роттердамі, заявив про замороження співпраці з трьома ізраїльськими ВНЗ у Тель-Авіві, Єрусалимі і Хайфі через "надто високі ризики непрямої дотичності до порушень прав людини".

Замороження співпраці означає припинення програм обміну і відмову від нових спільних дослідницьких проєктів. Водночас співпраця окремих науковців з ізраїльськими колегами не заборонена.

Університет ухвалив рішення на підставі рекомендації незалежного дорадчого комітету, де ізраїльських партнерів ВНЗ вказали як ризикових через їхні зв’язки з армією Ізраїлю. Як приклад цього наводять спеціальні програми і стипендії для чинних військовослужбовців та ветеранів, наявні напрямки військових технологій та участь, наприклад, у проєктах моніторингу кордону із сектором Гази.

Також у доповіді зауважили, що дані університети ймовірно порушили права палестинського населення під час археологічних досліджень.

У правлінні заявили, що готові відновити співпрацю з ізраїльськими закладами, якщо ті "явно дистанціюються від залучення до порушень прав людини".

Раніше співпрацю з ВНЗ в Ізраїлі зупинили університети Тільбурга і Неймегена. Університет Утрехта вийшов з проєктів, де була офіційна участь державних структур Ізраїлю, але зберіг решту.

Нагадаємо, у багатьох університетах Нідерландів на тлі війни Ізраїлю з ХАМАС були хвилі пропалестинських протестів студентів.

Минулого року пропалестинські неурядові організації Нідерландів намагались через суд заблокувати експорт зброї до Ізраїлю та торгівлю з ізраїльськими поселеннями на окупованих палестинських територіях.