Суд у Нідерландах відхилив позов про припинення експорту зброї до Ізраїлю

У Нідерландах окружний суд Гааги відхилив позов 10 пропалестинських неурядових організацій про припинення експорту зброї до Ізраїлю та торгівлі з ізраїльськими поселеннями на окупованих палестинських територіях.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Суд підкреслив, що держава має певну свободу дій у своїй політиці, і суди не повинні поспішати втручатися.

"Суд вважає, що у держави немає підстав для запровадження повної заборони на експорт товарів військового та подвійного призначення", – йдеться в заяві.

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Позивачі, посилаючись на велику кількість жертв серед цивільного населення під час ізраїльської війни в секторі Гази, стверджували, що Нідерланди, які підписала Конвенцію про геноцид 1948 року, зобов'язана вживати всіх розумних заходів для запобігання геноциду.

Судді Гаазького окружного суду стали на бік голландської держави, яка заявила, що постійно оцінює ризик того, що зброя і товари подвійного призначення, які експортуються до Ізраїлю, можуть бути використані у спосіб, що може призвести до порушення міжнародного права, і що вона час від часу відмовляє у певних видах експорту.

Нагадаємо, схожа ситуація була й у Німеччині, коли проти уряду подали кілька позовів з вимогою зупинити експорт зброї до Ізраїлю, де стверджувалось, що він порушує закон, згідно з яким така зброя не може буде використана для нанесення ударів по цивільних цілях.

За офіційними даними, з початку року й до 21 серпня Німеччина схвалила експорт озброєнь до Ізраїлю на суму 14,5 мільйона євро. При цьому лише 2% з них були "бойовою зброєю", а решта – нелетальним військовим обладнанням, наприклад шоломами, захисними жилетами й засобами зв'язку.

У жовтні низка ЗМІ із посиланням на співрозмовників повідомила, що керівництво Німеччини заблокувало продаж нових партій зброї Ізраїлю, висловивши застереження щодо їхнього можливого використання проти цивільного населення.