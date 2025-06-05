Еще один университет в Нидерландах прекращает сотрудничество с заведениями в Израиле

Университет имени Эразма Роттердамского в Нидерландах объявил о замораживании сотрудничества с учебными заведениями в Израиле.

Об этом сообщает NOS, пишет "Европейская правда".

Университет имени Эразма Роттердамского, расположенный в Роттердаме, заявил о замораживании сотрудничества с тремя израильскими вузами в Тель-Авиве, Иерусалиме и Хайфе из-за "слишком высоких рисков косвенной причастности к нарушениям прав человека".

Замораживание сотрудничества означает прекращение программ обмена и отказ от новых совместных исследовательских проектов. В то же время сотрудничество отдельных ученых с израильскими коллегами не запрещено.

Университет принял решение на основании рекомендации независимого совещательного комитета, где израильских партнеров вуза указали как рисковых из-за их связей с армией Израиля. В качестве примера этого приводят специальные программы и стипендии для действующих военнослужащих и ветеранов, имеющиеся направления военных технологий и участие, например, в проектах мониторинга границы с сектором Газа.

Также в докладе отметили, что данные университеты, вероятно, нарушили права палестинского населения во время археологических исследований.

В правлении заявили, что готовы возобновить сотрудничество с израильскими заведениями, если те "явно дистанцируются от привлечения к нарушениям прав человека".

Ранее сотрудничество с вузами в Израиле остановили университеты Тильбурга и Неймегена. Университет Утрехта вышел из проектов, где было официальное участие государственных структур Израиля, но сохранил остальные.

Напомним, во многих университетах Нидерландов на фоне войны Израиля с ХАМАС были волны пропалестинских протестов студентов.

В прошлом году пропалестинские неправительственные организации Нидерландов пытались через суд заблокировать экспорт оружия в Израиль и торговлю с израильскими поселениями на оккупированных палестинских территориях.