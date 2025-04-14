В Амстердамі вигнали пропалестинських активістів, які окупували університет

Нідерландська поліція затримала частину пропалестинських активістів, які з ранку понеділка, 14 квітня, зайняли будівлю Амстердамського університету, вимагаючи від нього розірвати звʼязки з Ізраїлем.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на NOS.

Близько 100 активістів ініціативи "Амстердамський студентський табір" зайшли в корпус Maagdenhuis Амстердамського університету, підняли палестинський прапор, вивісили банери з вікон та запалили фаєри в кольорах палестинського прапора.

Крім того, група з близько 200 протестувальників зібралася перед будівлею Maagdenhuis. У кількох місцях між активістами та поліцією виникли сутички, правоохоронці застосували кийки проти протестувальників.

Фото: ANP

"Амстердамський студентський табір" вимагав від Амстердамського університету розірвати всі звʼязки з ізраїльськими університетами.

Після того, як адміністрація університету повідомила про інцидент поліції, протестувальникам дали кілька годин, аби вийти.

Коли вони відмовились, правоохоронці зайшли до Maagdenhuis через підвальний вхід. Під гучні вигуки протестувальників перед будівлею пропалестинських активістів одного за одним забрала поліція.

У низці європейських університетів минулого року відбулись подібні акції на знак протесту проти Ізраїлю, який активісти звинувачують у воєнних злочинах у Газі.

Минулого року пропалестинські неурядові організації Нідерландів намагались через суд заблокувати експорт зброї до Ізраїлю та торгівлю з ізраїльськими поселеннями на окупованих палестинських територіях.