Германия не будет признавать Палестину сейчас, чтобы не посылать "неправильный сигнал"

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль считает, что признание Палестинского государства сейчас будет "неправильным сигналом".

Об этом он сказал на пресс-конференции в Берлине в четверг во время визита израильского визави Гидеона Саара, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

По мнению главы немецкого МИД, признание Палестины сейчас будет "неправильным сигналом", поскольку перед этим "необходимо завершить переговоры между Израилем и палестинцами".

Он подчеркнул, что Израиль имеет право защищаться от ХАМАС и других врагов, и "поэтому Германия, конечно, будет продолжать поддерживать Израиль поставками оружия, что никогда не было под сомнением".

В то же время глава немецкой дипломатии подчеркнул необходимость обеспечить поставки гуманитарной помощи гражданскому населению Газы без ограничений, как того требует международное право.

Как известно, Испания, Ирландия и Норвегия в прошлом году признали Палестинское государство.

Французский президент Эмманюэль Макрон недавно усилил свою поддержку этой идеи, что заставило Израиль обвинить его в "крестовом походе против еврейского государства".

Кроме того, новое немецкое правительство во главе с Фридрихом Мерцем усилило критику действий Израиля в Газе, несмотря на то, что Берлин считается его традиционным союзником в Европе.