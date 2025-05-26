Мерц розкритикував Ізраїль за наступ у секторі Гази

Федеральний канцлер Німеччини розкритикував Ізраїль за поновлення наступу у секторі Гази, заявивши, що зараз мета цих дій викликає питання.

Про це повідомляє Spiegel, пише "Європейська правда".

Мерц розкритикував військову операцію Ізраїлю у секторі Гази і те, які це має наслідки для цивільного населення.

"Щодо того, що армія Ізраїлю зараз робить у секторі Гази – відверто кажучи, я більше не розумію мети", – сказав канцлер.

"Те, як потерпає цивільне населення, особливо останніми днями, вже не можна пояснити боротьбою з терористами ХАМАС", – заявив Мерц.

Мерц зазначив, що планує розмову з прем’єром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу, де висловить своє занепокоєння. Водночас він згадав про історичну провину Німеччини перед єврейським народом, що зобов’язує її до "більшої стриманості у публічних висловлюваннях щодо Ізраїлю, ніж будь-яку іншу країну світу".

Вихідними повідомляли про те, що внаслідок удару Ізраїлю у місті Хан Юніс загинула майже вся родина палестинського лікаря – дев’ятеро з десяти дітей, а внаслідок удару по школі у Газі вранці у понеділок загинуло 52 людей. Ізраїль зі свого боку стверджує, що приміщення використовували бойовики ХАМАС.

Минулого тижня у ЄС розкритикували Ізраїль за обстріл на Західному березі річки Йордан під час перебування у місті Дженін делегації дипломатів. Сили оборони Ізраїлю заявили, що дипломати відхилилися від затвердженого маршруту в "зоні активних бойових дій", тож ізраїльські військові "зробили попереджувальні постріли".

Головна дипломатка Європейського Союзу Кая Каллас засудила обстріл, назвавши неприйнятними будь-які погрози в бік дипломатів, та закликала до розслідування і покарання відповідальних за інцидент. Фінляндія через це викликала для пояснень посла Ізраїлю.