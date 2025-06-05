Трамп підтвердив розмову з лідером Китаю і розповів деталі

Президент США Дональд Трамп підтвердив розмову з лідером Китаю Сі Цзіньпіном та заявив, що вони домовились про подальші торговельні перемовини й обмінялися запрошеннями візиту.

Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social, пише "Європейська правда".

Трамп заявив, що його розмова з Сі Цзіньпіном тривала близько 1,5 години і завершилась "дуже позитивним" результатом для обох країн.

"Щойно завершив дуже хорошу телефонну розмову з президентом Китаю Сі, в якій ми обговорювали деякі деталі нашої нещодавно укладеної і погодженої торговельної угоди", – написав він.

За його словами, майже вся розмова була зосереджена на торговельних питаннях, а про російсько-українську війну та Іран не згадували.

Трамп заявив, що тепер "не має бути ніяких питань" стосовно продукції, де використовуються рідкісноземельні метали, та анонсував подальші перемовини Вашингтона і Пекіна.

"Наші команди невдовзі зустрінуться у місці, яке ще визначається. Нашу сторону представлятиме міністр фінансів Скотт Бессент, міністр з торгівлі Говард Лютнік і торпред США, посол Джеймісон Грір", – повідомив Дональд Трамп.

"Під час розмови президент Сі люб’язно запросив першу леді і мене з візитом до Китаю, і я відповів тим самим. Як президенти двох великих держав, це те, що ми обоє плануємо зробити", – додав Трамп.

За даними ЗМІ, китайські посадовці, що готували розмову з Трампом, тривалий час відкладали її – через побоювання, як під час неї буде поводитись відомий непередбачуваністю президент США. У той же час Трамп дуже хотів розмови.

Минулої п’ятниці Трамп звинуватив Китай у порушенні угоди про взаємне пом'якшення тарифів, укладеної на початку травня під час двосторонніх торговельних переговорів.

Згідно з тією домовленістю, США мали тимчасово знизити тарифи на китайські товари зі 145% до 30%, а Китай знизить мита на американський імпорт зі 125% до 10%. Сторони також домовилися створити "механізм для продовження обговорень щодо економічних і торговельних відносин".