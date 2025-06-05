Трамп подтвердил разговор с лидером Китая и рассказал подробности

Президент США Дональд Трамп подтвердил разговор с лидером Китая Си Цзиньпином и заявил, что они договорились о дальнейших торговых переговорах и обменялись приглашениями визитов.

Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social, пишет "Европейская правда".

Трамп заявил, что его разговор с Си Цзиньпином длился около 1,5 часов и завершился "очень позитивным" результатом для обеих стран.

"Только что завершил очень хороший телефонный разговор с президентом Китая Си, в котором мы обсудили некоторые детали нашего недавно заключенного и согласованного торгового соглашения", – написал он.

По его словам, почти весь разговор был сосредоточен на торговых вопросах, а о российско-украинской войне и Иране не упоминали.

Трамп заявил, что теперь "не должно быть никаких вопросов" относительно продукции, где используются редкоземельные металлы, и анонсировал дальнейшие переговоры Вашингтона и Пекина.

"Наши команды вскоре встретятся в месте, которое еще определяется. Нашу сторону будут представлять министр финансов Скотт Бессент, министр по торговле Говард Лютник и торпред США, посол Джеймисон Грир", – сообщил Дональд Трамп.

"Во время разговора президент Си любезно пригласил первую леди и меня с визитом в Китай, и я ответил тем же. Как президенты двух великих держав, это то, что мы оба планируем сделать", – добавил Трамп.

По данным СМИ, китайские чиновники, готовившие разговор с Трампом, долго откладывали его – из-за опасений, как во время него будет вести себя известный своей непредсказуемостью президент США. В то же время Трамп очень хотел разговора.

В минувшую пятницу Трамп обвинил Китай в нарушении соглашения о взаимном смягчении тарифов, заключенного в начале мая во время двусторонних торговых переговоров.

Согласно этой договоренности, США должны были временно снизить тарифы на китайские товары со 145% до 30%, а Китай снизит пошлины на американский импорт со 125% до 10%. Стороны также договорились создать "механизм для продолжения обсуждений по экономическим и торговым отношениям".