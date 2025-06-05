У Данії хочуть поширити заборону нікабу й паранджі на школи й університети

Премʼєр-міністерка Данії Метте Фредеріксен заявила про наміри продовжити та розширити заборону на носіння мусульманського одягу, який закриває обличчя, і заборонити молитовні кімнати в навчальних закладах.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", вона сказала в інтервʼю Ritzau.

Данська премʼєрка хоче поширити заборону на носіння нікабу та паранджі на навчальні заклади, а також закрити там молитовні кімнати – які, як вона стверджує, можуть використовуватись для обмеження прав дівчат і жінок.

"Людина має право вірувати і сповідувати свою релігію, але демократія має перевагу. Утиск дівчат і жінок через примушування їх повністю закривати обличчя несумісний з демократією", – сказала вона.

Фредеріксен заявила, що з молитовних кімнат у закладах освіти "здійснюється соціальний контроль і утиск".

Вона пояснила, що не хоче запроваджувати заборону на молитовні кімнати на національному рівні, натомість доручить уряду звʼязатись із університетами і ухвалити відповідне рішення.

"Для мене вирішальне значення має не тільки масштаб. Я є прем'єр-міністром Данії. Я також жінка. І я не терплю утисків жінок", – наголосила премʼєрка Данії.

У серпні 2018 року Данія заборонила носіння в громадських місцях ісламських головних уборів, що повністю закривають обличчя, таких як бурка та нікаб, а порушники підлягають штрафу.

Правозахисники та релігійні групи розкритикували цю заборону як дискримінаційну та таку, що порушує як свободу віросповідання, так і свободу вибору жінок.

Прихильники ж стверджували, що заборона дозволяє мусульманам з іммігрантським походженням краще інтегруватися в суспільство Данії.