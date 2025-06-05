В Дании хотят распространить запрет на никаб и паранджу на школы и университеты

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила о намерении продолжить и расширить запрет на ношение мусульманской одежды, закрывающей лицо, и запретить молельные комнаты в учебных заведениях.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", она сказала в интервью Ritzau.

Датская премьер-министр хочет распространить запрет на ношение никаба и паранджи на учебные заведения, а также закрыть там молельные комнаты, которые, как она утверждает, могут использоваться для ограничения прав девушек и женщин.

"Человек имеет право верить и исповедовать свою религию, но демократия имеет преимущество. Ущемление девушек и женщин путем принуждения их полностью закрывать лицо несовместимо с демократией", – сказала она.

Фредериксен заявила, что из молельных комнат в учебных заведениях "осуществляется социальный контроль и ущемление".

Она пояснила, что не хочет вводить запрет на молельные комнаты на национальном уровне, а поручит правительству связаться с университетами и принять соответствующее решение.

"Для меня решающее значение имеет не только масштаб. Я премьер-министр Дании. Я также женщина. И я не терплю притеснения женщин", – подчеркнула премьер-министр Дании.

В августе 2018 года Дания запретила ношение в общественных местах исламских головных уборов, полностью закрывающих лицо, таких как бурка и никаб, а нарушители подлежат штрафу.

Правозащитники и религиозные группы раскритиковали этот запрет как дискриминационный и нарушающий как свободу вероисповедания, так и свободу выбора женщин.

Сторонники же утверждали, что запрет позволяет мусульманам с иммигрантским происхождением лучше интегрироваться в общество Дании.