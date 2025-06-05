Рютте анонсував рішення щодо оборонних витрат у НАТО, по термінах нема згоди

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте офіційно оголосив, що саміт розгляне пропозицію щодо збільшення оборонних витрат держав-союзників.

Про це він оголосив на пресконференції за підсумками міністерської зустрічі НАТО у Брюсселі, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Марк Рютте уперше офіційно підтвердив, що планує винести на розгляд саміту пропозицію, узгоджену з США, щодо підвищення до 5% від ВВП оборонних витрат союзників.

"Я запропоную партнерам ціль – 5% витрат на оборону, з них 3,5% від ВВП – це основні витрати на оборону, і ще 1,5% від ВВП – це інвестиції, що пов'язані з обороною, як-то витрата на інфраструктуру", – оголосив генсек, пояснивши, що тепер у офіційному порядку передасть цю пропозицію усім.

"Ми близькі до консенсусу щодо цього", – додав він.

Інформація про заплановане рішення у такому форматі була відома з джерел протягом кількох тижнів, однак через дискусії між союзниками і розбіжність їхніх позицій у Альянсі не підтверджували цього офіційно.

На зустрічі міністрів оборони у Брюсселі цього тижня найбільший противник рішення – Іспанія – оголосила, що не буде ветувати рішення НАТО про 5%, але натякнула про те, що не виконуватиме його.

Утім, генсек відмовився конкретизувати ключові деталі рішення, як-то терміни збільшення витрат та правила розподілу витрат між дома категоріями. "Щодо деталей, союзники будуть вирішувати найближчими днями та тижнями", – пояснив він.

Раніше США оголосили, що вимагають якнайшвидшого переходу до 5%, та обґрунтували вимогу тим, що Росія становить "найбільшу загрозу" у євроатлантиці.

Відомо, що підтримка ЗСУ має допомогти країнам НАТО виконати вимогу про 5%.

Детально про це читайте у статті "Компроміс із Трампом. Що готує для України та союзників саміт НАТО у Гаазі