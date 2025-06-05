Рютте анонсировал решение по оборонным расходам в НАТО, по срокам нет согласия

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте официально объявил, что саммит рассмотрит предложение об увеличении оборонных расходов государств-союзников.

Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам министерской встречи НАТО в Брюсселе, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Марк Рютте впервые официально подтвердил, что планирует вынести на рассмотрение саммита согласованное с США предложение о повышении до 5% от ВВП оборонных расходов союзников.

"Я предложу партнерам цель – 5% расходов на оборону, из них 3,5% от ВВП – это основные расходы на оборону, и еще 1,5% от ВВП – это инвестиции, связанные с обороной, такие как расходы на инфраструктуру", – объявил генсек, пояснив, что теперь в официальном порядке передаст это предложение всем.

"Мы близки к консенсусу по этому вопросу", – добавил он.

Информация о запланированном решении в таком формате была известна из источников в течение нескольких недель, однако из-за дискуссий между союзниками и расхождения их позиций в Альянсе не подтверждали этого официально.

На встрече министров обороны в Брюсселе на этой неделе самый большой противник решения – Испания – объявила, что не будет ветовать решение НАТО о 5%, но намекнула на то, что не будет его выполнять.

Впрочем, генсек отказался конкретизировать ключевые детали решения, такие как сроки увеличения расходов и правила распределения расходов между двумя категориями. "Что касается деталей, союзники будут решать в ближайшие дни и недели", – пояснил он.

Ранее США объявили, что требуют скорейшего перехода к 5%, и обосновали требование тем, что Россия представляет "наибольшую угрозу" в евроатлантическом регионе.

Известно, что поддержка ВСУ поможет странам НАТО выполнить требование о 5%.

Подробно об этом читайте в статье "Компромисс с Трампом. Что готовит для Украины и союзников саммит НАТО в Гааге".