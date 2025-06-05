Естонській в’язниці доведеться майже потроїти штат, щоб приймати в’язнів зі Швеції

Естонській в’язниці, де Швеція орендує 600 місць для своїх засуджених, доведеться майже утричі збільшити штат для нагляду за такою кількістю людей та забезпечити їм додаткову підготовку.

Про це повідомляє ERR, пише "Європейська правда".

В’язниці у Тарту, яка за новою шведсько-естонською угодою прийме до 600 ув’язнених зі Швеції, потрібно буде найняти для цього щонайменш 250 додаткових працівників. Зараз їх 160.

Окрім того, співробітникам потрібна буде додаткова підготовка для роботи із в’язнями, що спілкуються іншою мовою і є представниками іншого суспільства зі своїми особливостями. Для пом’якшення мовного бар’єру планують створити спеціальний застосунок, що допоможе з комунікацією.

Повідомили також деталі угоди щодо оренди Швецією тюремних камер, де узгодили усі тонкощі перебування шведських в’язнів в Естонії і протидію ризикам.

Зокрема, оренда корпусів запланована у такий спосіб, щоб естонські і шведські в’язні не перетиналися. Перебування регулюватиметься естонським законодавством, наглядачі будуть естонськими, тоді як службовці зі Швеції можуть залучатися лише для дорадчих чи контрольних функцій.

Щоб знизити ризик формування організованих злочинних груп внаслідок співпраці між іноземними в’язнями, Естонія одразу відмовилась приймати осіб, які опинились за гратами через подібну діяльність. Також не прийматимуть жінок, неповнолітніх, важкохворих і людей з серйозними ментальними розладами, оскільки для цих категорій потрібні були б окремі умови.

Особову справу кожного шведського ув’язненого, якого передаватимуть для відбування терміну до Естонії, завчасно досліджуватимуть і залишають за собою право відмовитись брати саме цю людину. Також Естонія може повернути до Швеції ув’язненого, якщо про такі обставини стало відомо пізніше. В’язнів повертатимуть назад до Швеції невдовзі перед виходом на волю.

Так само Естонія планує перевіряти осіб, які проситимуть про зустріч з ув’язненими, і давати дозволи в основному родичам – аби знизити ризик приїзду осіб зі зв’язками з кримінальним світом чи екстремістськими організаціями.

Нагадаємо, Естонія запропонувала схему з орендою своїх в’язниць через те, що має один з найнижчих рівнів злочинності у ЄС. Завдяки такій співпраці розраховують отримати фінансування у розмірі щонайменш 30 млн євро та зберегти робочі місця працівників пенітенціарної служби.

Першу таку угоду зі Швецією анонсували цього тижня, підписання заплановане 18 червня. Угоду укладають на 5-річний термін з можливістю продовження.

У 2023 році кількість ув’язнених в Естонії вперше знизилася менш як до 2000 осіб і після того продовжила знижуватись. Водночас у Швеції задумуються про жорсткіші і триваліші покарання через наростаючу проблему зі злочинністю, що потребує розширення в’язниць або альтернативних рішень.

Повідомляли, що Нідерланди також виявляють інтерес до оренди тюремних приміщень в Естонії.