Эстонской тюрьме придется почти утроить штат, чтобы принимать заключенных из Швеции
Эстонской тюрьме, где Швеция арендует 600 мест для своих осужденных, придется почти втрое увеличить штат для надзора за таким количеством людей и обеспечить им дополнительную подготовку.
Об этом сообщает ERR, пишет "Европейская правда".
Тюрьме в Тарту, которая по новому шведско-эстонскому соглашению примет до 600 заключенных из Швеции, нужно будет нанять для этого не менее 250 дополнительных сотрудников. Сейчас их 160.
Кроме того, сотрудникам потребуется дополнительная подготовка для работы с заключенными, которые говорят на другом языке и являются представителями другого общества со своими особенностями. Для смягчения языкового барьера планируют создать специальное приложение, которое поможет с коммуникацией.
Сообщили также детали соглашения об аренде Швецией тюремных камер, где согласовали все тонкости пребывания шведских заключенных в Эстонии и противодействие рискам.
В частности, аренда корпусов запланирована таким образом, чтобы эстонские и шведские заключенные не пересекались. Пребывание будет регулироваться эстонским законодательством, надзиратели будут эстонскими, а сотрудники из Швеции могут привлекаться только для консультативных или контрольных функций.
Чтобы снизить риск формирования организованных преступных групп в результате сотрудничества между иностранными заключенными, Эстония сразу отказалась принимать лиц, оказавшихся за решеткой из-за подобной деятельности. Также не будут принимать женщин, несовершеннолетних, тяжелобольных и людей с серьезными психическими расстройствами, поскольку для этих категорий потребовались бы отдельные условия.
Личное дело каждого шведского заключенного, которого будут передавать для отбывания срока в Эстонию, будут заранее изучать и оставляют за собой право отказаться принимать именно этого человека. Также Эстония может вернуть в Швецию заключенного, если о таких обстоятельствах стало известно позже. Заключенных будут возвращать обратно в Швецию незадолго до выхода на свободу.
Также Эстония планирует проверять лиц, которые будут просить о встрече с заключенными, и давать разрешения в основном родственникам – чтобы снизить риск приезда лиц, имеющих связи с криминальным миром или экстремистскими организациями.
Напомним, Эстония предложила схему с арендой своих тюрем из-за того, что имеет один из самых низких уровней преступности в ЕС. Благодаря такому сотрудничеству рассчитывают получить финансирование в размере не менее 30 млн евро и сохранить рабочие места сотрудников пенитенциарной службы.
Первое такое соглашение со Швецией анонсировали на этой неделе, подписание запланировано на 18 июня. Соглашение заключается на 5-летний срок с возможностью продления.
В 2023 году количество заключенных в Эстонии впервые снизилось менее чем до 2000 человек и после этого продолжило снижаться. В то же время в Швеции задумываются о более жестких и длительных наказаниях из-за растущей проблемы с преступностью, которая требует расширения тюрем или альтернативных решений.
Сообщалось, что Нидерланды также проявляют интерес к аренде тюремных помещений в Эстонии.