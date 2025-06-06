Італія розмістить в Естонії систему ППО SAMP/T

Італія вперше розмістить в Естонії систему протиповітряної оборони середньої дальності SAMP/T в рамках узгодженої ротації всередині НАТО.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR.

Розгортання італійської системи ППО в Естонії заплановане на осінь цього року. Паралельно з цим італійські винищувачі охоронятимуть повітряний простір країн Балтії.

"Як і винищувачі, які за принципом ротації охороняють наш повітряний простір в рамках місії НАТО, ротації систем ППО відіграють найважливішу роль у забезпеченні колективної оборони. Цієї осені ми вперше побачимо в Естонії систему SAMP/T. Одночасно італійські винищувачі прибудуть до Естонії для охорони нашого неба", – заявив міністр оборони Естонії Ханно Певкур.

Він підкреслив, що, як і в разі ротації іспанської системи NASAMS, розміщення SAMP/T дасть естонським Силам оборони можливість відпрацювати взаємодію з союзниками в сфері ППО і підготуватися до введення в дію власних систем протиповітряної оборони.

"Розміщення засобів протиповітряної оборони в Естонії зміцнює довгострокове оборонне співробітництво між Естонією та Італією в рамках НАТО, а також підвищує рівень готовності, здатності до реагування, гнучкості, інтеграції та спільних дій", – йдеться в спільній заяві міністрів оборони Естонії та Італії.

Напередодні також стало відомо, що Фінляндія, Швеція, Норвегія, Литва, Естонія та Нідерланди 5 червня підписали заяву про наміри щодо підготовки можливої спільної закупівлі бойових машин піхоти CV90.

У квітні шведський прем'єр-міністр заявив, що Фінляндія, Норвегія, Швеція і Литва планують спільно закупити сотні бойових машин CV90.

Він говорив, що йдеться про "сотні одиниць" техніки, а відповідний меморандум про наміри, за його словами, планували підписати навесні 2025 року.

Повідомляли, що близько третини шведських бойових машин піхоти CV90, які мають намір закупити країни Північної Європи і Балтії, планують збирати в Литві.