Италия разместит в Эстонии систему ПВО SAMP/T

Италия впервые разместит в Эстонии систему противовоздушной обороны средней дальности SAMP/T в рамках согласованной ротации внутри НАТО.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

Развертывание итальянской системы ПВО в Эстонии запланировано на осень этого года. Параллельно с этим итальянские истребители будут охранять воздушное пространство стран Балтии.

"Как и истребители, которые по принципу ротации охраняют наше воздушное пространство в рамках миссии НАТО, ротации систем ПВО играют важнейшую роль в обеспечении коллективной обороны. Этой осенью мы впервые увидим в Эстонии систему SAMP/T. Одновременно итальянские истребители прибудут в Эстонию для охраны нашего неба", – заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур.

Он подчеркнул, что, как и в случае ротации испанской системы NASAMS, размещение SAMP/T даст эстонским Силам обороны возможность отработать взаимодействие с союзниками в сфере ПВО и подготовиться к введению в действие собственных систем противовоздушной обороны.

"Размещение средств противовоздушной обороны в Эстонии укрепляет долгосрочное оборонное сотрудничество между Эстонией и Италией в рамках НАТО, а также повышает уровень готовности, способности к реагированию, гибкости, интеграции и совместных действий", – говорится в совместном заявлении министров обороны Эстонии и Италии.

Накануне также стало известно, что Финляндия, Швеция, Норвегия, Литва, Эстония и Нидерланды 5 июня подписали заявление о намерениях по подготовке возможной совместной закупки боевых машин пехоты CV90.

В апреле шведский премьер-министр заявил, что Финляндия, Норвегия, Швеция и Литва планируют совместно закупить сотни боевых машин CV90.

Он говорил, что речь идет о "сотнях единиц" техники, а соответствующий меморандум о намерениях, по его словам, планировали подписать весной 2025 года.

Сообщалось, что около трети шведских боевых машин пехоты CV90, которые намерены закупить страны Северной Европы и Балтии, планируют собирать в Литве.