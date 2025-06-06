Керівна партія Грузії скаржитиметься правоохоронцям на образи в соцмережах

Керівна партія Грузії "Грузинська мрія" збирається скаржитись Міністерству внутрішніх справ через образливі публікації у соцмережах на їхню адресу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив депутат від партії Іраклій Кірцхалія, якого цитує Sova.

За словами депутата, мета скарги – "забезпечити, щоб у майбутньому ніхто не міг поширювати в публічному просторі деструктивні, вкрай образливі висловлювання, спрямовані на розпалювання ненависті, дискредитацію державних інститутів і поширення терору".

"Ця скарга, яка буде подана до МВС сьогодні, стосується найбрудніших висловлювань і образ, опублікованих у соціальних мережах і публічному просторі на адресу політичних діячів. Ми не називаємо (їхніх імен), кожен адресат вказаний у скарзі, і як тільки відомства їх отримають, повірте, вони самі дадуть відповідь", – сказав він.

У Європейському Союзі жорстко критикують грузинську владу за відкат у демократії та ухвалення ініціатив, спрямованих на обмеження свободи слова і громадянських свобод.

Тим часом у "Грузинській мрії" досі вважають, що до 2030 року країна буде готовою до вступу в Європейський Союз.