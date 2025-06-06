Правящая партия Грузии будет жаловаться правоохранителям на оскорбления в соцсетях

Правящая партия Грузии "Грузинская мечта" собирается жаловаться Министерству внутренних дел из-за оскорбительных публикаций в соцсетях в их адрес.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил депутат от партии Ираклий Кирцхалия, которого цитирует Sova.

По словам депутата, цель жалобы – "обеспечить, чтобы в будущем никто не мог распространять в публичном пространстве деструктивные, крайне оскорбительные высказывания, направленные на разжигание ненависти, дискредитацию государственных институтов и распространение террора".

"Эта жалоба, которая будет подана в МВД сегодня, касается самых грязных высказываний и оскорблений, опубликованных в социальных сетях и публичном пространстве в адрес политических деятелей. Мы не называем (их имен), каждый адресат указан в жалобе, и как только ведомства их получат, поверьте, они сами дадут ответ", – сказал он.

В Европейском Союзе жестко критикуют грузинские власти за откат в демократии и принятие инициатив, направленных на ограничение свободы слова и гражданских свобод.

Между тем в "Грузинской мечте" до сих пор считают, что к 2030 году страна будет готова к вступлению в Европейский Союз.