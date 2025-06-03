Єврокомісарка Кос: Грузія – приклад розвороту в русі до ЄС

Європейська комісарка з питань розширення Марта Кос під час виступу в Європарламенті у вівторок заявила, що Брюссель чекає переконливих кроків уряду Грузії, перш ніж розглянути її повернення на шлях ЄС.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на SOVA.news.

Як наголосила Кос, на тлі того, що більша частина жителів країни займає проєвропейську позицію, партія влади "Грузинська мрія" рухається в протилежному напрямку.

"Коли ми починаємо присвоювати країні статус кандидата, це не означає автоматично, що буде досягнуто прогрес на шляху до вступу в Європейський Союз", – сказала Єврокомісарка.

"Тоді як тисячі людей розмахують прапорами ЄС, уряд рухається в протилежному напрямку. Закон Грузії про реєстрацію іноземних агентів є серйозним ударом по демократії в країні, так само як і нещодавні закони про мовлення та гранти. Це загрожує демократичним засадам Грузії", – перелічила вона.

Кос укотре закликала уряд Грузії звільнити всіх незаконно затриманих учасників акцій протесту і додала, що "Грузинська мрія" несе відповідальність за відкат від демократії в Грузії.

"Ми повинні розглянути питання про повернення Грузії на шлях Європейського Союзу тільки в тому випадку, якщо уряд зробить переконливі кроки, щоб змінити курс – повернути назад від відкату від демократії", – пояснила комісарка з розширення.

Днями в Єврокомісії жорстко розкритикували ухвалений у Грузії проєкт про реєстрацію "іноагентів" і наголосили, що це несумісно з євроінтеграцією країни, яка де-факто вже зупинилася.

Тим часом у "Грузинській мрії" досі вважають, що до 2030 року країна буде готовою до вступу в Європейський Союз.