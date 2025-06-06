Зеленський закликає ЄС та США тиснути на Росії на тлі чергового масштабного удару

Президент Володимир Зеленський після чергового масованого російського удару по регіонах України закликав союзників натиснути на Росію та зупинити війну.

Про це український лідер написав у соцмережах, передає "Європейська правда".

Президент заявив, що у ніч проти 6 червня Росія вдарила по Україні понад 400 дронами і понад 40 ракетами, внаслідок чого є загиблі та поранені.

Масштабний удар зачепив майже всі регіони України, зокрема: Волинську, Львівську, Тернопільську, Київську, Сумську, Полтавську, Хмельницьку, Черкаську та Чернігівську області.

Відтак він наголосив, що Росія повинна відповідати за це.

"Ми багато зробили разом зі світом, щоб була можливість захищатись. Але зараз саме той момент, коли Америка, Європа і всі у світі разом можуть зупинити цю війну, натиснувши на Росію. Якщо хтось не тисне і дає війні ще час забирати життя, це співучасть і відповідальність", – додав Зеленський.

Після масштабного російського удару донька спецпредставника президента США з питань України Кіта Келлога, Меган Моббз заявила, що має "дивне відчуття, ніби Росія не хоче миру".

Цей допис доньки Келлога з’явився після того, як 5 червня її батько висловив впевненість у тому, що нещодавні удари українських сил по російській авіації можуть стати поштовхом до миру.

Американський президент Трамп спілкувався із Владіміром Путіним щодо українського удару. Під час розмови глава Кремля запевнив президента США, що "буде змушений відповісти на нещодавню атаку на аеродроми".