Келлог вважає, що удари України по авіації Росії можуть стати поштовхом до миру

Спеціальний представник президента США з питань України Кіт Келлог прокоментував нещодавні удари українських сил по російській авіації, назвавши їх прикладом ефективного і сміливого лідерства.

Про це він написав у соцмережі X, повідомляє "Європейська правда".

Келлог наголосив, що "сміливе лідерство та зухвалі дії можуть змінити характер поля бою", посилаючись як на свій військовий досвід, так і на історичні приклади.

За його словами, таке лідерство продемонстрували Служба безпеки України, Головне управління розвідки Міністерства оборони та міністр оборони Рустем Умєров.

"Ця подія може стати поштовхом до миру, але обидві сторони мають залишатися відданими місії президента Трампа – зупинити кровопролиття й покласти край війні", – написав він.

4 червня Трамп провів з Владіміром Путіним "хорошу розмову, але не таку, яка призведе до негайного миру". За словами президента США, Путін йому "дуже рішуче заявив, що буде змушений відповісти на нещодавню атаку на аеродроми".

За даними ЗМІ США, Трамп нібито в захваті від української операції "Павутина", але стурбований тим, що Росія може зробити у відповідь.

А в НАТО вважають дуже успішною спецоперацію "Павутина", внаслідок якої були уражені десятки одиниць російської авіації.