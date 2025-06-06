Донька Келлога після обстрілу Києва поділилася "дивним відчуттям" про небажання миру РФ

Донька спецпредставника президента США з питань України Кіта Келлога, Меган Моббз, прокоментувала чергову масовану атаку Росії на українські міста, заявивши, що має "дивне відчуття, ніби Росія не хоче миру".

Про це вона написала у соцмережі X, повідомляє "Європейська правда".

У ніч проти 6 червня Моббз зазначила, що одразу кілька українських міст зазнають ударів.

"Росія хоче, щоб ви повірили, що вона завдає удару у відповідь, але точкові удари України були відповіддю на безперервні російські атаки на цивільних і лише після того, як Путін відмовився від припинення вогню. Він хоче лише більше війни – і всю Україну", – написала вона.

Пізніше вона звернулася безпосередньо до свого батька Кіта Келлога: "Гучна ніч у Києві, тату!"

"Можливо, це вибухи й стрілянина серед ночі, але я маю дивне відчуття, що росіяни не прагнуть миру", – додала вона.

Хоча текст сформульований як особисті враження Моббз щодо обстрілу Києва, достеменно невідомо, де саме вона перебувала вночі. Утім, 1 червня донька Кіта Келлога писала, що перебуває в Одесі.

Attending Catholic mass at the Assumption of the Blessed Virgin Mary Cathedral in Odesa (est 1853).



The pews were overflowing with worshippers.



As @Pontifex, the first American pope at this historic moment, has implored:



“I carry in my heart the suffering of the beloved… pic.twitter.com/uyFdqYcK3C – Meaghan Mobbs (@mobbs_mentality) June 1, 2025

Зазначимо, у ніч проти 6 червня столиця України зазнала чергової комбінованої атаки з боку Росії. Внаслідок падіння уламків та влучань пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури, житлові будинки, автомобілі, а також колії метрополітену. Чотири людини загинули, 20 отримали поранення.

Цей допис доньки Келлога з’явився після того, як 5 червня її батько висловив впевненість у тому, що нещодавні удари українських сил по російській авіації можуть стати поштовхом до миру.

Американський президент Трамп спілкувався із Владіміром Путіним щодо українського удару. Під час розмови глава Кремля запевнив президента США, що "буде змушений відповісти на нещодавню атаку на аеродроми".