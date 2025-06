Донька Келлога після обстрілу Києва поділилася "дивним відчуттям" про небажання миру РФ

Донька спецпредставника президента США з питань України Кіта Келлога, Меган Моббз, прокоментувала чергову масовану атаку Росії на українські міста, заявивши, що має "дивне відчуття, ніби Росія не хоче миру".

Про це вона написала у соцмережі X, повідомляє "Європейська правда".

У ніч проти 6 червня Моббз зазначила, що одразу кілька українських міст зазнають ударів.

"Росія хоче, щоб ви повірили, що вона завдає удару у відповідь, але точкові удари України були відповіддю на безперервні російські атаки на цивільних і лише після того, як Путін відмовився від припинення вогню. Він хоче лише більше війни – і всю Україну", – написала вона.

Пізніше вона звернулася безпосередньо до свого батька Кіта Келлога: "Гучна ніч у Києві, тату!"

"Можливо, це вибухи й стрілянина серед ночі, але я маю дивне відчуття, що росіяни не прагнуть миру", – додала вона.

Хоча текст сформульований як особисті враження Моббз щодо обстрілу Києва, достеменно невідомо, де саме вона перебувала вночі. Утім, 1 червня донька Кіта Келлога писала, що перебуває в Одесі.

Attending Catholic mass at the Assumption of the Blessed Virgin Mary Cathedral in Odesa (est 1853).



The pews were overflowing with worshippers.



As @Pontifex, the first American pope at this historic moment, has implored:



“I carry in my heart the suffering of the beloved… pic.twitter.com/uyFdqYcK3C