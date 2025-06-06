Зеленский призывает ЕС и США давить на Россию на фоне очередного масштабного удара

Президент Владимир Зеленский после очередного массированного российского удара по регионам Украины призвал союзников надавить на Россию и остановить войну.

Об этом украинский лидер написал в соцсетях, передает "Европейская правда".

Президент заявил, что в ночь на 6 июня Россия ударила по Украине более 400 дронами и более 40 ракетами, в результате чего есть погибшие и раненые.

Масштабный удар задел почти все регионы Украины, в частности: Волынскую, Львовскую, Тернопольскую, Киевскую, Сумскую, Полтавскую, Хмельницкую, Черкасскую и Черниговскую области.

Поэтому он подчеркнул, что Россия должна отвечать за это.

"Мы много сделали вместе с миром, чтобы была возможность защищаться. Но сейчас именно тот момент, когда Америка, Европа и все в мире вместе могут остановить эту войну, нажав на Россию. Если кто-то не давит и дает войне еще время забирать жизни, это соучастие и ответственность", – добавил Зеленский.

После масштабного российского удара дочь спецпредставителя президента США по вопросам Украины Кита Келлога Меган Моббз заявила, что имеет "странное ощущение, будто Россия не хочет мира".

Это сообщение дочери Келлога появилось после того, как 5 июня ее отец выразил уверенность в том, что недавние удары украинских сил по российской авиации могут стать толчком к миру.

Американский президент Трамп общался с Владимиром Путиным по поводу украинского удара. Во время разговора глава Кремля заверил президента США, что "будет вынужден ответить на недавнюю атаку по аэродромам".