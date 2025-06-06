Стефанишина верит в возможность до конца месяца преодолеть вето Венгрии на движение в ЕС

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявляет, что в правительстве "настроены оптимистично" относительно возможности открытия первых трех переговорных кластеров о вступлении в ЕС до конца июня – несмотря на вето Венгрии.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Стефанишина сказала на брифинге в Верховной Раде в пятницу, ее цитирует агентство "Интерфакс-Украина".

Стефанишина отметила, что на прошлой неделе Украина вместе с Молдовой выполнила все условия, необходимые для того, чтобы открыть по меньшей мере три кластера переговоров. Она выразила веру в то, что все эти кластеры возможно открыть еще при председательстве Польши в Совете ЕС, то есть до конца июня.

"Европейская комиссия через две недели предоставит выводы, на основе которых мы действительно сможем говорить о конкретных датах (открытия кластеров. – Ред.). Мы настроены оптимистично", – сказала она.

В то же время Стефанишина рассказала, что Венгрия еще не сняла свое вето в отношении решения об открытии кластеров. Но, по ее словам, правительственная команда продолжает технические консультации по вопросам о национальных меньшинствах, которые поднимает венгерская сторона.

"Мы надеемся, что диалог будет найден. Так как диалог с Венгрией ведет не только Украина и Еврокомиссия, но и правительства Франции, Германии, Италии и коллеги из Дании, которые примут председательство", – подчеркнула вице-премьер.

Напомним, министр по вопросам ЕС Венгрии Януш Бока 27 мая заявил, что Венгрия продолжит блокировать вступление Украины в ЕС из-за шпионских скандалов.

Тем временем Брюссель разрабатывает сценарий проведения "параллельных переговоров" о вступлении Украины в ЕС, если Венгрия не снимет свое вето.

Подробно читайте в статье: "План Б" для вступления Украины в ЕС. Как Брюссель готовится помогать Киеву несмотря на вето Венгрии.