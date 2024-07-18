Російськомовні Латвії програли у ЄСПЛ справу про мову освіти в дошкільних закладах

Запроваджені у Латвії з 2018 року освітні реформи, спрямовані на розширення використання єдиної офіційної державної мови – латиської, не можуть розглядатися як дискримінація російськомовних громадян.

Таке рішення, з яким ознайомилась "Європейська правда", ухвалив Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) 18 липня.

Суд виніс рішення у справі "Дьєрі та інші проти Латвії", у рамках якої позивалися декілька людей, серед яких негромадяни Латвії та депутатка Ризької думи від Російського союзу Латвії Інна Дьєрі. Негромадяни вважають себе частиною російськомовної меншини в Латвії та проживають здебільшого у Ризі та Юрмалі.

Вони оскаржували проведену у 2018 році реформу, яка передбачала частковий перехід на освіту латиською мовою в дошкільних закладах. Ця реформа передбачала зменшення використання російської мови.

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Європейський суд з прав людини одноголосно постановив, що з боку Латвії не було порушення статті 14 (заборона дискримінації) у поєднанні зі статтею 2 Протоколу №1 (право на освіту) Європейської конвенції з прав людини.

"Суд встановив, зокрема, що заходи, вжиті латвійським урядом для розширення використання національної мови в дошкільних закладах, були пропорційними і необхідними для підготовки учнів до початкової освіти, забезпечення єдності в системі освіти та забезпечення достатнього рівня володіння латиською мовою для ефективної участі мешканців у суспільному житті", – вирішив ЄСПЛ.

Суд наголосив, що Латвія забезпечила російськомовним учням можливість вивчати свою мову і зберігати свою культуру та ідентичність на другому етапі дошкільної освіти.

У жовтні 2022 року, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, парламент Латвії вніс поправки до законів "Про освіту" та "Про загальну освіту", які передбачають, що і дитсадки, і основні школи протягом трьох років переходять на освіту винятково латиською мовою.

Нагадаємо, у квітні ЄСПЛ відхилив позов російського співака Кіркорова, який оскаржував заборону в’їзду до Литви.

А торік у листопаді ЄСПЛ став на бік Латвії у іншій справі, яку проти держави подали представники російськомовної меншини через переведення освіти на латиську мову у приватних освітніх закладах.