В Латвии начали проверку из-за депутата, выступавшего в Сейме на русском языке

В Латвии Центр государственного языка (VVC) начнет административную процедуру в отношении депутата партии "За стабильность" Алексея Росликова, который выступал с трибуны Сейма на русском языке.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

Директор VVC Инесе Мухка заявила, что центр решительно осуждает заявления Росликова, подчеркивая, что он продемонстрировал откровенное неуважение к латышскому языку как единственному государственному языку и пренебрежительно отозвался о его роли в латвийском обществе.

Это ставит под угрозу сплоченность общества и соблюдение основных ценностей государства, что недопустимо, особенно в нынешних геополитических условиях, добавила она.

Мухка подчеркнула, что поведение депутата является политически и морально неприемлемым, а также расценивается как сознательный подрыв закрепленного в Конституции статуса латышского языка как основы государства.

Такое поведение, по ее мнению, способствует расколу общества и создает атмосферу опасности, поэтому этот случай должен быть расследован, а депутат наказан "с максимальной строгостью, предусмотренной законом".

VVC намерена тщательно расследовать этот случай и принять соответствующие меры для защиты конституционных ценностей.

Накануне Росликова отстранили от участия в парламентском заседании из-за того, что он выступал с трибуны на русском языке.

В конце своей речи Росликов выкрикнул на русском языке: "Нас больше! Русский язык – наш язык!". Также депутат показал грубый жест.

В связи с этим было принято решение отстранить его от сегодняшнего заседания Сейма и выдворить из зала.

Как известно, латвийские депутаты недавно приняли в окончательном чтении поправки в регламент Сейма, которые, среди прочего, закрепляют обязанность депутатов использовать государственный язык во время общения.

Кроме того, в Латвии постепенно переходят от использования русского как второго иностранного языка в системе образования.