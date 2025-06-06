В Нідерландах узгодили дату дострокових виборів після падіння уряду

Кабінет міністрів Нідерландів за рекомендацією Виборчої комісії вирішив призначити дострокові парламентські вибори на 29 жовтня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NOS.

На думку Виборчої ради та уряду, проводити вибори раніше 29 жовтня нерозумно, частково через канікули. Крім того, потрібно надрукувати та надіслати поштою 13,5 мільйона виборчих бюлетенів.

"В інших країнах іноді все відбувається швидше. Але це не можна порівнювати. Наприклад, у Нідерландах ми вважаємо важливим, щоб люди, які проживають за кордоном, також могли голосувати. І щоб нові політичні партії мали можливість зареєструватися", – сказала міністерка внутрішніх справ Нідерландів Джудіт Уітермарк.

При виборі дати Виборча рада врахувала різні інтереси та законодавчі положення. Муніципалітетам потрібен час для підготовки волонтерів та пошуку відповідних виборчих дільниць.

Нідерландські виборці, які проживають за кордоном, повинні мати час для реєстрації та отримання документів для голосування поштою.

Політичні партії також потребують часу для підготовки до виборів, зокрема для написання передвиборчої програми, складання списку кандидатів організації партійних конференцій, щоб члени партії могли висловити свою думку.

При цьому, як зазначено, малоймовірно, що парламент чинного скликання виступить проти запропонованої дати.

Як відомо, нідерландський премʼєр-міністр Дік Схооф оголосив, що подає у відставку після того, як урядова коаліція втратила більшість у парламенті.

Відставку уряду Нідерландів спровокувало рішення ультраправої Партії свободи Герта Вілдерса вийти з коаліції після того, як вона не змогла домовитись про жорсткіші заходи протидії міграції.

Усі міністри від Партії свободи вийшли зі складу уряду, тож до нових виборів їхні міністерства матимуть інших технічних очільників.

На пресконференції у вівторок Схооф розкритикував дії ультраправих, назвавши їхній вихід з коаліції "невідповідальним і непотрібним". Але сам Вілдерс не шкодує.

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