В Нидерландах согласовали дату досрочных выборов после падения правительства

Кабинет министров Нидерландов по рекомендации Избирательной комиссии решил назначить досрочные парламентские выборы на 29 октября.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NOS.

По мнению Избирательного совета и правительства, проводить выборы раньше 29 октября неразумно, частично из-за каникул. Кроме того, нужно напечатать и отправить по почте 13,5 миллиона избирательных бюллетеней.

"В других странах иногда все происходит быстрее. Но это нельзя сравнивать. Например, в Нидерландах мы считаем важным, чтобы люди, проживающие за рубежом, также могли голосовать. И чтобы новые политические партии имели возможность зарегистрироваться", – сказала министр внутренних дел Нидерландов Джудит Уитермарк.

При выборе даты Избирательный совет учел различные интересы и законодательные положения. Муниципалитетам нужно время для подготовки волонтеров и поиска подходящих избирательных участков.

Нидерландские избиратели, проживающие за рубежом, должны иметь время для регистрации и получения документов для голосования по почте.

Политические партии также нуждаются во времени для подготовки к выборам, в частности для написания предвыборной программы, составления списка кандидатов, организации партийных конференций, чтобы члены партии могли высказать свое мнение.

При этом, как отмечается, маловероятно, что парламент действующего созыва выступит против предложенной даты.

Как известно, нидерландский премьер-министр Дик Схооф объявил, что подаёт в отставку после того, как правительственная коалиция потеряла большинство в парламенте.

Отставку правительства Нидерландов спровоцировало решение ультраправой Партии свободы Герта Вилдерса выйти из коалиции после того, как она не смогла договориться о более жестких мерах противодействия миграции.

Все министры от Партии свободы вышли из состава правительства, поэтому до новых выборов их министерства будут иметь других технических руководителей.

На пресс-конференции во вторник Схооф раскритиковал действия ультраправых, назвав их выход из коалиции "безответственным и ненужным". Но сам Вилдерс не жалеет.

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