Лідер ультраправих Нідерландів не шкодує, що розвалив урядову коаліцію

Очільник ультраправої Партії свободи Нідерландів (PVV) Герт Вілдерс заявив, що не шкодує про вихід своєї політсили з керівної коаліції, що привело до падіння уряду.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав в ході засідання парламенту, його цитує De Telegraaf.

Вілдерс побідкався, що закони про надання притулку просувалися недостатньо швидко для нього.

Лідер PVV навів приклад Німеччини, де зараз вживають більш жорстких заходів щодо надання притулку.

"Я ні про що не шкодую", – відповів Вілдерс, коли його спитали про розпад уряду.

За його словами, партнери по коаліції домовилися, що "Нідерланди проводитимуть найсуворішу політику надання притулку в історії, а також одну з найсуворіших у Європі".

"Ми відстаємо", – резюмував лідер ультраправих Нідерландів.

Напередодні нідерландський премʼєр-міністр Дік Схооф оголосив, що подає у відставку після того, як урядова коаліція втратила більшість у парламенті.

Відставку уряду Нідерландів спровокувало рішення ультраправої Партії свободи Герта Вілдерса вийти з коаліції після того, як вона не змогла домовитись про жорсткіші заходи протидії міграції.

Усі міністри від Партії свободи вийшли зі складу уряду, тож до нових виборів їхні міністерства матимуть інших технічних очільників.

На пресконференції у вівторок Схооф розкритикував дії ультраправих, назвавши їхній вихід з коаліції "невідповідальним і непотрібним".

Міграція є гострою проблемою в Нідерландах і домінувала в останній передвиборчій кампанії восени 2023 року, яка призвела до падіння уряду колишнього прем'єр-міністра Марка Рютте.

Минулого року, нагадаємо, суперечки довкола міграційної політики вже поставили уряд Діка Схоофа на межу розпаду.