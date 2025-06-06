До лав Українського легіону вступили ще кілька десятків українців з-за кордону

Ще кілька десятків українців, які проживають за кордоном, вступили на службу у ЗСУ за контрактом та пройдуть навчання у Польщі.

Як повідомляє Укрінформ, пише "Європейська правда", про це повідомили у рекрутинговому центрі при Генконсульстві України у Любліні.

Представник рекрутингового центру при Генконсульстві України в Любліні Петро Горкуша в коментарі агентству розповів, що 6 червня четверта і найбільша група добровольців з українців за кордоном підписала контракт із ЗСУ.

Серед кількох десятків добровольців – українці, які проживають у Польщі, Німеччині, Великій Британії, Болгарії, Словенії, Словаччині, Молдові, Чехії.

Серед них є чоловіки і жінки, понад 20% – молодь віком 18-24 роки.

Молоді кандидати найчастіше цікавляться підрозділами, що працюють з безпілотними системами. Жінки найчастіше вступають на медичний напрямок або зв’язок. Серед чоловіків віком понад 40 років багато охочих бути механіками-водіями.

Після підписання контракту добровольці вирушать на 45-денну загальну військову підготовку у Люблінському воєводстві Польщі., після чого можуть проходити навчання за профілем в інших місцях.

Нагадаємо, створення Українського легіону з українців, які останнім часом жили і працювали за кордоном, анонсували в липні 2024 року, перші добровольці підписали контракти у листопаді. Допомога Польщі з підготовкою таких добровольців стала елементом двосторонньої безпекової угоди між Києвом і Варшавою. Добровольцям Українського легіону пропонують службу за контрактом на рік, три роки або до кінця воєнного стану.

Перша група добровольців зі складу Українського легіону підписала контракти із ЗСУ торік у листопаді, друга - у січні цього року, третя – наприкінці лютого.