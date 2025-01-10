"Український легіон" у Польщі поповнюється, серед новобранців уперше є жінки

Друга група українців, які проживають за кордоном, підписала контракти у Любліні та розпочала підготовку у Польщі у складі "Українського легіону" – вперше до нього долучилися й жінки.

Про це повідомило Міністерство оборони України, передає "Європейська правда".

Як розповіли в оборонному відомстві, більшість нових добровольців "Українського легіону" проживають у Польщі, але також є громадяни України з Данії, Чехії, Німеччини, Литви та інших країн Європи.

Цього разу до підрозділу вперше приєдналися жінки, які обрали спеціальності, пов’язані з медициною та зв’язком.

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У Міноборони зазначили, що загалом рекрутинговий центр "Українського легіону" отримав вже близько 1300 заяв на проходження служби.

"Сьогодні ми прийняли до лав підрозділу більше рекрутів, ніж у листопаді. Це свідчить про зростання довіри наших громадян до цієї ініціативи. До нас йдуть мотивовані люди, свідомі свого вибору", – розповів представник командування підрозділу підполковник Петро Горкуша.

Як розповіли в оборонному відомстві, після підписання контрактів група добровольців вирушила до одного з навчально-тренувальних центрів Збройних сил Польщі для проходження БЗВП.

Навчання відбуватиметься під керівництвом польських інструкторів із використанням сучасного озброєння країн НАТО.

Нагадаємо, створення "Українського легіону" у Польщі було передбачене безпековою угодою між двома країнами.

У середині листопада повідомляли, що загальна кількість заявок до Українського легіону у Польщі зросла до 600.