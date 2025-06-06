В ряды Украинского легиона вступили еще несколько десятков украинцев из-за рубежа

Еще несколько десятков украинцев, проживающих за рубежом, поступили на службу в ВСУ по контракту и пройдут обучение в Польше.

Как сообщает Укринформ, пишет "Европейская правда", об этом сообщили в рекрутинговом центре при Генконсульстве Украины в Люблине.

Представитель рекрутингового центра при Генконсульстве Украины в Люблине Петр Горкуша в комментарии агентству рассказал, что 6 июня четвертая и самая большая группа добровольцев из украинцев за рубежом подписала контракт с ВСУ.

Среди нескольких десятков добровольцев – украинцы, проживающие в Польше, Германии, Великобритании, Болгарии, Словении, Словакии, Молдове, Чехии.

Среди них есть мужчины и женщины, более 20% – молодежь в возрасте 18-24 года.

Молодые кандидаты чаще всего интересуются подразделениями, работающими с беспилотными системами. Женщины чаще всего поступают на медицинское направление или связь. Среди мужчин старше 40 лет много желающих быть механиками-водителями.

После подписания контракта добровольцы отправятся на 45-дневную общую военную подготовку в Люблинском воеводстве Польши, после чего могут проходить обучение по профилю в других местах.

Напомним, создание Украинского легиона из украинцев, которые в последнее время жили и работали за рубежом, анонсировали в июле 2024 года, первые добровольцы подписали контракты в ноябре. Помощь Польши с подготовкой таких добровольцев стала элементом двустороннего соглашения по безопасности между Киевом и Варшавой. Добровольцам Украинского легиона предлагают службу по контракту на год, три года или до конца военного положения.

Первая группа добровольцев из состава Украинского легиона подписала контракты с ВСУ в ноябре прошлого года, вторая - в январе этого года, третья – в конце февраля.