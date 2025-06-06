Туск відреагував на заяви про можливі порушення на виборах президента Польщі

Премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск пообіцяв ретельне розслідування можливих фальсифікацій на президентських виборах, де переміг підтримуваний правою опозицією кандидат Кароль Навроцький.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в публікації RMF FM.

Напередодні резонанс у польських ЗМІ викликала ситуація на дільничній виборчій комісії № 95 у Кракові, де голоси, віддані в другому турі президентських виборів за Кароля Навроцького і провладного кандидата в президенти Польщі Рафала Тшасковського, були зараховані навпаки.

Тоді як у першому турі Тшасковський переміг з 550 голосами, а Навроцький був на третьому місці з 218 голосами, у другому, за оголошеними результатами, за Навроцького нібито проголосували 1132 виборці, а за Тшасковського – 540.

Виборчий комісар у Кракові Рафал Собчук пізніше пояснив, що представники дільничної комісії виявили помилку в підрахунках через "втому і непорозуміння", але змінити її було пізно.

Реагуючи на ситуацію, премʼєр Польщі запевнив, що кожен заявлений випадок порушення підрахунку голосів "перевіряється та аналізується".

"Скарги будуть передані до Верховного Суду. Я розумію емоції, але заздалегідь припускати, що вибори були сфальсифіковані, не служить інтересам польської держави", – підкреслив Туск.

За підсумками підрахунку бюлетенів зі 100% виборчих дільниць, підтримуваний правою опозицією Кароль Навроцький набрав 50,89% голосів, а його суперник Рафал Тшасковський – 49,11%.

Кароль Навроцький офіційно має вступити на посаду 6 серпня.

Вибори президента Польщі є вирішальними для формування політики країни. Деталі – у статті Польський Трамп: які проблеми та виклики несе перемога Кароля Навроцького.