Туск відреагував на заяви про можливі порушення на виборах президента Польщі
Премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск пообіцяв ретельне розслідування можливих фальсифікацій на президентських виборах, де переміг підтримуваний правою опозицією кандидат Кароль Навроцький.
Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в публікації RMF FM.
Напередодні резонанс у польських ЗМІ викликала ситуація на дільничній виборчій комісії № 95 у Кракові, де голоси, віддані в другому турі президентських виборів за Кароля Навроцького і провладного кандидата в президенти Польщі Рафала Тшасковського, були зараховані навпаки.
Тоді як у першому турі Тшасковський переміг з 550 голосами, а Навроцький був на третьому місці з 218 голосами, у другому, за оголошеними результатами, за Навроцького нібито проголосували 1132 виборці, а за Тшасковського – 540.
Виборчий комісар у Кракові Рафал Собчук пізніше пояснив, що представники дільничної комісії виявили помилку в підрахунках через "втому і непорозуміння", але змінити її було пізно.
Реагуючи на ситуацію, премʼєр Польщі запевнив, що кожен заявлений випадок порушення підрахунку голосів "перевіряється та аналізується".
"Скарги будуть передані до Верховного Суду. Я розумію емоції, але заздалегідь припускати, що вибори були сфальсифіковані, не служить інтересам польської держави", – підкреслив Туск.
За підсумками підрахунку бюлетенів зі 100% виборчих дільниць, підтримуваний правою опозицією Кароль Навроцький набрав 50,89% голосів, а його суперник Рафал Тшасковський – 49,11%.
Кароль Навроцький офіційно має вступити на посаду 6 серпня.
Вибори президента Польщі є вирішальними для формування політики країни. Деталі – у статті Польський Трамп: які проблеми та виклики несе перемога Кароля Навроцького.