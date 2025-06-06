Туск отреагировал на заявления о возможных нарушениях на выборах президента Польши

Премьер-министр Польши Дональд Туск пообещал тщательное расследование возможных фальсификаций на президентских выборах, где победил поддерживаемый правой оппозицией кандидат Кароль Навроцкий.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в публикации RMF FM.

Накануне резонанс в польских СМИ вызвала ситуация на участковой избирательной комиссии № 95 в Кракове, где голоса, отданные во втором туре президентских выборов за Кароля Навроцкого и провластного кандидата в президенты Польши Рафала Тшасковского, были засчитаны наоборот.

Тогда как в первом туре Тшасковский победил с 550 голосами, а Навроцкий был на третьем месте с 218 голосами, во втором, по объявленным результатам, за Навроцкого якобы проголосовали 1132 избирателя, а за Тшасковского – 540.

Избирательный комиссар в Кракове Рафал Собчук позже объяснил, что представители участковой комиссии обнаружили ошибку в подсчетах из-за "усталости и недоразумения", но изменить ее было поздно.

Реагируя на ситуацию, премьер Польши заверил, что каждый заявленный случай нарушения подсчета голосов "проверяется и анализируется".

"Жалобы будут переданы в Верховный суд. Я понимаю эмоции, но заранее предполагать, что выборы были фальсифицированы, не служит интересам польского государства", – подчеркнул Туск.

По итогам подсчета бюллетеней со 100% избирательных участков, поддерживаемый правой оппозицией Кароль Навроцкий набрал 50,89% голосов, а его соперник Рафал Тшасковский – 49,11%.

Кароль Навроцкий официально должен вступить в должность 6 августа.

Выборы президента Польши являются решающими для формирования политики страны. Детали – в статье Польский Трамп: какие проблемы и вызовы несет победа Кароля Навроцкого.