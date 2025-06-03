У Польщі розповіли, коли новий президент офіційно вступить на посаду

Обраний президент Польщі Кароль Навроцький офіційно має вступити на посаду 6 серпня.

Про це йдеться у публікації PAP, повідомляє "Європейська правда".

Агентство нагадало, що 2 червня польська Державна виборча комісія оголосила офіційні результати президентських виборів.

З цієї дати виборці мають 14 днів, щоб подати протест проти президентських виборів до Верховного суду, тобто вони можуть бути подані до 16 червня.

Після розгляду всіх виборчих протестів, на основі звіту про вибори, представленого Виборчкомом, Верховний суд прийме рішення про дійсність президентських виборів – він повинен зробити це протягом 30 днів після оприлюднення результатів виборів, тобто до 2 липня.

Згідно із польською конституцією, термін повноважень президента триває п'ять років. Чинний президент Анджей Дуда розпочав свій другий термін повноважень 6 серпня 2020 року, а це означає, що він перебуватиме на посаді до 6 серпня 2025 року.

Відповідно до Виборчого кодексу, новообраний президент складає присягу перед Національними зборами в останній день перебування на посаді президента, який припиняє повноваження, тобто 6 серпня.

Після складання присяги новий президент вступає на посаду, а його попередник залишає свій пост.

За підсумками підрахунку бюлетенів зі 100% виборчих дільниць, підтримуваний правою опозицією Кароль Навроцький набрав 50,89% голосів, а його суперник Рафал Тшасковський – 49,11%.

Детальніше про вибори у Польщі читайте тут: Польський Трамп: які проблеми та виклики несе перемога Кароля Навроцького.