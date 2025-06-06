У Німеччині 12 працівників поштової компанії постраждали через невідомий білий порошок

Співробітники німецької логістичної компанії DHL отримали ушкодження шкіри, ймовірно внаслідок контакту з невідомим білим порошком з посилки чи посилок.

Про це повідомляє dpa, пише "Європейська правда".

12 співробітників об’єкта під Нюрнбергом, що належить логістичній компанії DHL, постраждали від ушкоджень шкіри – ймовірно внаслідок контакту з невідомим білим порошком, виявленим на кількох посилках.

У пожежно-рятувальній службі повідомили, що білий порошок виявили на кількох посилках. Проби матеріалу повезли на дослідження. Поки немає однозначного підтвердження, що ушкодження шкіри у співробітників пов’язані з впливом цієї речовини.

Також наразі невідомо, зі скількох посилок висипався порошок, та чи не могло бути так, що він потрапив на посилки ззовні. Пакунки, на яких його помітили, належать різним відправникам.

Раніше на терміналах DHL бували випадки займання посилок. За даними ЗМІ, європейські слідчі вважають, що випадки могли підлаштувати російські спецслужби, а серед завербованих виконавців є українці.

Компанію DHL обслуговував також вантажний літак, що розбився над Вільнюсом. Проте слідство поки не виявило у цій катастрофі ознак диверсії.