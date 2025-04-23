ЗМІ: слідство щодо "вибухових посилок" у Європі вважає інциденти роботою російського ГРУ

Німецькі ЗМІ дізналися, що європейські слідчі, залучені до розслідування інцидентів з "вибуховими посилками", вважають, що їх підлаштували російські спецслужби, а серед завербованих виконавців є українці.

Як повідомляє Tagesschau, пише "Європейська правда", про це йдеться у спільному дослідженні WDR, NDR та Süddeutsche Zeitung.

Європейські слідчі вважають, що за серією інцидентів з займанням поштових посилок стоїть російське ГРУ, та що до цієї операції були залучені близько десятка осіб.

Також журналісти встановили особи декількох фігурантів розслідування, серед яких – оперативники ГРУ.

Міжнародне розслідування щодо інцидентів з посилками зосередилося на кількох випадках: двох пакунках, що мали прямувати з Литви до Польщі, та двох – з Литви до Британії. Одна з "британських" посилок загорілася під час зупинки у Лейпцигу. Слідчі перехопили одну з двох посилок, які мали прямувати до Польщі. Вважають, що у всіх чотирьох були запалювальні пристрої на основі магнію.

Слідчі також зацікавились посилками з Варшави до США і Канади у серпні 2024 року, які могли бути "пробою" перед наступними діями.

У межах розслідування нібито приходили з обшуком до чоловіка родом з України, що проживає на сході Німеччини – через контакт з особою, що відправляла "вибухові" посилки з Литви. У спілкуванні з журналістами він сказав, що особисто не знає того підозрюваного і лише на прохання знайомого раз написав йому у Telegram про те, що посилка загубилась. Українець наразі не у статусі підозрюваного.

У правоохоронних органах припускають, що операція з посилками працювала за принципом "агентурної піраміди". Росіянин (якого ще не впіймали), нібито завербував онлайн українця з польського Катовіце. Його вже затримали у межах розслідування, а перед тим він отримав вирок у Польщі за кіберзлочинність і відмивання грошей (на літо 2024 року вирок ще не був фінальним, тому чоловік був на волі).

Слідчі вважають, що завербований українець за вказівкою куратора мав їхати до Литви, там забрати посилки у вказаному місці та активувати таймери. Врешті українець у Литві передав пакунки деякому Александру. Той 19 липня 2024 року надіслав дві посилки під вигаданим ім’ям вигаданим отримувачам у Лондоні та Бірмінгемі через DHL, та ще дві – сервісом DPD у Польщу.

Александра з Литви вже також затримали. Також затримали українського громадянина В’ячеслава, який відправляв "пробні" посилки у Канаду і США. Їх звинувачують у диверсійній діяльності на замовлення Росії, хоч і вважають дрібними "одноразовими" агентами.

Слідчі також вийшли на осіб, які, ймовірно, відповідали за планування операції.

Росіянина Александра Б. затримали наприкінці 2024 року у Боснії і Герцеговині. У Польщі його звинувачують у "координації актів саботажу", а в БіГ вважають, що він міг готувати молдовських громадян влаштовувати протести у Молдові.

Також у фокусі уваги – полковник ГРУ Денис Смолянінов, який у грудні 2024 року опинився під санкціями ЄС. Смолянінов нібито ще у 2014 році досліджував питання про те, як би ГРУ могла створити проблеми для повітряного руху через створення перешкод у комунікації пілотів з диспетчерами (ці деталі німецькі журналісти взяли з розслідування центру "Досьє" Міхаїла Ходорковського).

Невдовзі перед цим схожі деталі дізналося агентство Reuters – у матеріалі йдеться, що російські спецслужби причетні до низки вибухів посилок у країнах Європи, а серед завербованих виконавців були українці.

Минулого року Wall Street Journal з посиланням на західних посадовців з питань безпеки повідомляла, що Росія планувала операції з підпалу вантажних і пасажирських літаків, які прямували до США й Канади.

ЗМІ повідомляли, що пакунки із запалювальним пристроєм, які спалахнули в логістичних центрах компанії DHL у Німеччині та Великій Британії, відправили з Литви.