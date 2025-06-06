В Германии 12 сотрудников почтовой компании пострадали из-за неизвестного белого порошка

Сотрудники немецкой логистической компании DHL получили повреждения кожи, вероятно в результате контакта с неизвестным белым порошком из посылки или посылок.

Об этом сообщает dpa, пишет "Европейская правда".

12 сотрудников объекта под Нюрнбергом, принадлежащего логистической компании DHL, пострадали от повреждений кожи – вероятно в результате контакта с неизвестным белым порошком, обнаруженным на нескольких посылках.

В пожарно-спасательной службе сообщили, что белый порошок обнаружили на нескольких посылках. Пробы материала отвезли на исследование. Пока нет однозначного подтверждения, что повреждения кожи у сотрудников связаны с воздействием этого вещества.

Также пока неизвестно, из скольких посылок высыпался порошок, и не могло ли быть так, что он попал на посылки извне. Пакеты, на которых его заметили, принадлежат разным отправителям.

Ранее на терминалах DHL были случаи возгорания посылок. По данным СМИ, европейские следователи считают, что случаи могли подстроить российские спецслужбы, а среди завербованных исполнителей есть украинцы.

Компанию DHL обслуживал также грузовой самолет, разбившийся над Вильнюсом. Однако следствие пока не обнаружило в этой катастрофе признаков диверсии.