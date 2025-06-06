У Держдумі Росії заявили, що готові надати притулок Маску

Заступник голови комітету з міжнародних справ російської Держдуми Дмитрій Новіков на тлі публічної сварки між президентом США Дональдом Трампом та мільярдером Ілоном Маском заявив, що Росія могла б надати керівнику компаній SpaceX та Tesla притулок.

Заяву Новікова наводить російське агентство ТАСС, повідомляє "Європейська правда".

Новіков, член Комуністичної партії РФ, прокоментував обмін серією різких коментарів між Маском і Трампом із взаємними звинуваченнями.

"Я думаю, що у Маска зовсім інша гра, що він не потребуватиме політичного притулку, хоча, якби потребував, Росія, звичайно, могла б його надати", – сказав Новіков у відповідь на питання, чи готова Росія надати притулок Маску, як раніше Едварду Сноудену.

Депутат сказав, що за минулі роки Маск сформував "певну політичну комунікацію", тому "окремі розбіжності залишаться окремими розбіжностями".

Публічна суперечка між президентом США та американським мільярдером спалахнула у четвер. Трамп, серед іншого, заявив, що переміг би на президентських виборах без допомоги Маска.

ЗМІ повідомили про нібито спроби Білого дому примирити Трампа з Маском.

Згодом Трамп заявив, що найближчим часом не планує розмовляти з Маском.