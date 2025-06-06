В Госдуме России заявили, что готовы предоставить убежище Маску

Заместитель председателя комитета по международным делам российской Госдумы Дмитрий Новиков на фоне публичной ссоры между президентом США Дональдом Трампом и миллиардером Илоном Маском заявил, что Россия могла бы предоставить руководителю компаний SpaceX и Tesla убежище.

Заявление Новикова приводит российское агентство ТАСС, сообщает "Европейская правда".

Новиков, член Коммунистической партии РФ, прокомментировал обмен серией резких комментариев между Маском и Трампом со взаимными обвинениями.

"Я думаю, что у Маска совсем другая игра, что он не будет нуждаться в политическом убежище, хотя, если бы нуждался, Россия, конечно, могла бы его предоставить", – сказал Новиков в ответ на вопрос, готова ли Россия предоставить убежище Маску, как ранее Эдварду Сноудену.

Депутат сказал, что за прошедшие годы Маск сформировал "определенную политическую коммуникацию", поэтому "отдельные разногласия останутся отдельными разногласиями".

Публичный спор между президентом США и американским миллиардером вспыхнул в четверг. Трамп, среди прочего, заявил, что победил бы на президентских выборах без помощи Маска.

СМИ сообщили о якобы попытках Белого дома примирить Трампа с Маском.

Впоследствии Трамп заявил, что в ближайшее время не планирует разговаривать с Маском.