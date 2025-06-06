Трамп уже не хоче спілкуватися з Маском і "навіть не думає" про нього

Президент США Дональд Трамп заявив, що найближчим часом не планує розмовляти з мільярдером Ілоном Маском, з яким напередодні вступив у публічну перепалку.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", Трамп сказав у коментарі CNN.

Американський президент назвав Ілона Маска "сердегою", в якого "є проблеми", і заявив, що "навіть не думає" про нього.

На запитання, чи розмовляв він з Маском, Трамп відповів заперечно.

"Думаю, я ще якийсь час не планую з ним розмовляти, але бажаю йому всього найкращого", – додав він.

Раніше ЗМІ повідомили про нібито спроби Білого дому примирити Трампа з Маском.

Ці зусилля знадобились після публічної суперечки між президентом США та американським мільярдером, яка спалахнула раніше у четвер, коли Трамп заявив, що переміг би на президентських виборах без допомоги Маска.

Після цього Маск почав публікувати серію дописів на Х, які почались із критичного зауваження: мовляв, без його допомоги "Трамп програв би вибори, демократи контролювали б Палату представників, а республіканці мали б 51 мандат проти 49 у Сенаті".

У подальших дописах Маск продовжив різко критикувати бюджетний законопроєкт Трампа, який, за його словами, передбачає зростання і без того великого дефіциту бюджету США.

У відповідь Трамп написав, що в певний момент часу Ілон опинився "на межі", а також додав, що "він просто збожеволів!".