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У Румунії набув чинності закон про заборону володіння зброєю деяким звинувачуваним

Новини — П'ятниця, 6 червня 2025, 18:22 — Марія Ємець

У Румунії набув чинності закон, згідно з яким придбання зброї та володіння зброєю буде заборонене особам, яким висунуто звинувачення в умисних злочинах. 

Про це повідомляє Digi24, пише "Європейська правда". 

6 червня президент Румунії Нікушор Дан підписав закон, згідно з яким звинуваченим в умисних злочинах забороняється придбання зброї та володіння зброєю і продовження наявних дозволів. 

Урядове рішення з цього приводу було ухвалене більше року тому з метою виконання рішення Конституційного суду. Фінальне голосування за нього у нижній палаті парламенту відбулося у травні 2025 року.  

Нагадаємо, в Естонії хочуть обмежити продаж пневматичної зброї і сигнальних пістолетів.

Днями стало відомо, що Швеція та Естонія укладають угоду про оренду 600 місць в естонській в’язниці. Для цього у ній доведеться майже потроїти штат.


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Румунія
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