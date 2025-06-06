У Румунії набув чинності закон про заборону володіння зброєю деяким звинувачуваним
У Румунії набув чинності закон, згідно з яким придбання зброї та володіння зброєю буде заборонене особам, яким висунуто звинувачення в умисних злочинах.
Про це повідомляє Digi24, пише "Європейська правда".
6 червня президент Румунії Нікушор Дан підписав закон, згідно з яким звинуваченим в умисних злочинах забороняється придбання зброї та володіння зброєю і продовження наявних дозволів.
Урядове рішення з цього приводу було ухвалене більше року тому з метою виконання рішення Конституційного суду. Фінальне голосування за нього у нижній палаті парламенту відбулося у травні 2025 року.
Нагадаємо, в Естонії хочуть обмежити продаж пневматичної зброї і сигнальних пістолетів.
Днями стало відомо, що Швеція та Естонія укладають угоду про оренду 600 місць в естонській в’язниці. Для цього у ній доведеться майже потроїти штат.