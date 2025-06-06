В Румынии вступил в силу закон о запрете владения оружием некоторым обвиняемым

В Румынии вступил в силу закон, согласно которому приобретение оружия и владение оружием будет запрещено лицам, которым предъявлены обвинения в умышленных преступлениях.

Об этом сообщает Digi24, пишет "Европейская правда".

6 июня президент Румынии Никушор Дан подписал закон, согласно которому обвиняемым в умышленных преступлениях запрещается приобретение оружия и владение оружием, а также продление имеющихся разрешений.

Правительственное решение по этому поводу было принято более года назад с целью выполнения решения Конституционного суда. Финальное голосование за него в нижней палате парламента состоялось в мае 2025 года.

Напомним, в Эстонии хотят ограничить продажу пневматического оружия и сигнальных пистолетов.

На днях стало известно, что Швеция и Эстония заключают соглашение об аренде 600 мест в эстонской тюрьме. Для этого в ней придется почти утроить штат.