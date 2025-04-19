В Естонії хочуть обмежити продаж пневматичної зброї і сигнальних пістолетів

В уряді Естонії мають намір обмежити продаж пневматичної зброї та сигнальних пістолетів.

Про це повідомляє ERR, пише "Європейська правда".

У Міністерстві внутрішніх справ Естонії готують законопроєкт щодо обмеження продажу пневматичної зброї та сигнальних пістолетів, а також пейнтбольної зброї, а також хочуть обмежити дозволену потужність.

На цей час в країні практично немає законодавчих обмежень, хоча у сфері домовились не продавати такі товари неповнолітнім особам.

Проєкт закону передбачатиме, що неповнолітнім заборонено користуватися страйкбольною зброєю, а також вказуватиме, що її заборонено демонструвати у публічних місцях.

Крім того, йдеться про продаж за ліцензією та реєстрацію сигнальних пістолетів – а також реєстрацію придбаних раніше.

"Цю зброю досить часто переробляють, і є люди, які спеціалізуються на цьому", – зазначила радниця міністра внутрішніх срав Рііта Прооса. За її словами, чимало нелегальної зброї, що опинилась у Фінляндії та Швеції, потрапила туди з Естонії.

Експерти критикують наміри включити у проєкт норму про максимальну дозволену потужність пневматики у 17 Дж – оскільки це означало би, що майже усе з наявного асортименту опиниться поза законом.

Також виникне дилема, що робити із вже наявною на руках пневматичною зброєю більшої потужності, та як перевіряти потужність – обладнання для цього бракує.

Водночас в МВС аргументують, що більша потужність пневматичної зброї робить її майже настільки ж небезпечною, як вогнепальна найменших калібрів. Також там кажуть, що обмеження поширюватимуться лише на нову зброю з магазинів і не стосуватимуться тієї, яка вже є на руках.

Законопроєкт планують вносити на розгляд у червні.

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