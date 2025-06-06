ЗМІ: працівники DOGE хвилюються за майбутнє після сварки Маска з Трампом

Серед співробітників створеного Ілоном Маском Департаменту ефективності державного апарату (DOGE) зростає занепокоєння на тлі відвертої ворожнечі останнього з Дональдом Трампом.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", дізнався ABC News.

За інформацією телеканалу, деякі співробітники DOGE турбуються не тільки про своє майбутнє на роботі, але й про те, що можуть стати мішенями адміністрації Трампа.

Окремі працівники створеного Маском департаменту вважають, що нинішня ворожнеча президента США та американського мільярдера може зашкодити їхнім карʼєрним перспективам.

Інше побоювання полягає в тому, що приналежність окремих людей до DOGE може зробити їх обʼєктами розслідування з боку адміністрації Трампа, довідався ABC News.

Після відходу Ілона Маска та частини його команди від роботи в адміністрації співробітники DOGE продовжуватимуть підпорядковуватися безпосереднім керівникам і президенту США.

Публічна суперечка між президентом США та американським мільярдером спалахнула у четвер. Трамп, серед іншого, заявив, що переміг би на президентських виборах без допомоги Маска.

ЗМІ повідомили про нібито спроби Білого дому примирити Трампа з Маском.

Згодом Трамп заявив, що найближчим часом не планує розмовляти з Маском.