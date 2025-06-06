СМИ: сотрудники DOGE беспокоятся за будущее после ссоры Маска с Трампом

Среди сотрудников созданного Илоном Маском Департамента эффективности государственного аппарата (DOGE) растет беспокойство на фоне откровенной вражды последнего с Дональдом Трампом.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", узнал ABC News.

По информации телеканала, некоторые сотрудники DOGE беспокоятся не только о своем будущем на работе, но и о том, что могут стать мишенями администрации Трампа.

Отдельные сотрудники созданного Маском департамента считают, что нынешняя вражда президента США и американского миллиардера может навредить их карьерным перспективам.

Другое опасение заключается в том, что принадлежность отдельных людей к DOGE может сделать их объектами расследования со стороны администрации Трампа, узнал ABC News.

После отхода Илона Маска и части его команды от работы в администрации сотрудники DOGE будут продолжать подчиняться непосредственным руководителям и президенту США.

Публичный спор между президентом США и американским миллиардером разгорелся в четверг. Трамп, среди прочего, заявил, что победил бы на президентских выборах без помощи Маска.

СМИ сообщили о якобы попытках Белого дома примирить Трампа с Маском.

Впоследствии Трамп заявил, что в ближайшее время не планирует разговаривать с Маском.