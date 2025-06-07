Зеленський відреагував слова Трампа: "Ми не діти у парку з Путіним, він – вбивця"

Президент Володимир Зеленський відреагував на слова його американського візаві Дональда Трампа, який порівняв Росію та Україну з "дітьми, що б'ються в парку".

Про це це він сказав у інтерв’ю ABC, пише "Європейська правда".

У Зеленського запитали, чи, на його думку, Трамп розуміє масштаб страждань в Україні, зважаючи на його такі висловлювання в Овальному кабінеті.

"Ми не діти з Путіним на ігровому майданчику в парку. Він – убивця, який прийшов у цей парк, щоби вбити дітей", – заявив Зеленський.

Український президент наголосив, що Трамп не може повною мірою відчути та зрозуміти біль українців.

"Справа не в президенті Трампі, а в будь-якій людині, яка не перебуває тут, у країні, за тисячі миль звідси, (вони, – Ред.) не можуть повністю відчути та зрозуміти цей біль", – додав він.

За словами Зеленського, в Україні від початку повномасштабного вторгнення в наслідок російської агресії загинула 631 дитина.

Нещодавно Трамп розповів деталі розмови з Владіміром Путіним напередодні, зокрема свою ідею про те, що Україні та Росії треба дозволити "ще повоювати", бо потім буде легше це припинити.

Тоді ж він прирівняв російсько-українську війну до "двох маленьких дітей, які б'ються як скажені".

"Вони ненавидять одне одного і б'ються в парку, а ви намагаєтеся їх розвести. Вони не хочуть, щоб їх розвести. Іноді краще дати їм побитися деякий час, а потім розвести", – сказав тоді він.

Окрім цього, 6 червня президент США заявив, що удари українських безпілотників по російських аеродромах стали приводом для Москви завдати нових масованих атак.