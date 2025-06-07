Зеленский отреагировал на слова Трампа: "Мы не дети в парке с Путиным, он – убийца"

Президент Владимир Зеленский отреагировал на слова своего американского визави Дональда Трампа, который сравнил Россию и Украину с "детьми, которые дерутся в парке".

Об этом он сказал в интервью ABC, пишет "Европейская правда".

У Зеленского спросили, понимает ли, по его мнению, Трамп масштаб страданий в Украине, учитывая его высказывания в Овальном кабинете.

"Мы не дети с Путиным на игровой площадке в парке. Он – убийца, который пришел в этот парк, чтобы убить детей", – заявил Зеленский.

Украинский президент подчеркнул, что Трамп не может в полной мере почувствовать и понять боль украинцев.

"Дело не в президенте Трампе, а в любом человеке, который не находится здесь, в стране, за тысячи миль отсюда, (они, – Ред.) не могут полностью почувствовать и понять эту боль", – добавил он.

По словам Зеленского, в Украине с начала полномасштабного вторжения в результате российской агрессии погибло 631 ребенок.

Недавно Трамп рассказал подробности разговора с Владимиром Путиным накануне, в частности свою идею о том, что Украине и России нужно позволить "еще повоевать", потому что потом будет легче это прекратить.

Тогда же он приравнял российско-украинскую войну к "двум маленьким детям, которые бьются как сумасшедшие".

"Они ненавидят друг друга и бьются в парке, а вы пытаетесь их разнять. Они не хотят, чтобы их разняли. Иногда лучше дать им побить друг друга некоторое время, а потом разнять", – сказал тогда он.

Кроме того, 6 июня президент США заявил, что удары украинских беспилотников по российским аэродромам стали поводом для Москвы нанести новые массированные атаки.