Трамп розповів, як у розмові з Путіним порівняв війну з "бійкою дітей у парку"

Президент США Дональд Трамп розповів деталі розмови з Владіміром Путіним напередодні, зокрема свою ідею про те, що Україні та Росії треба дозволити "ще повоювати", бо потім буде легше це припинити.

Про це він сказав під час спілкування Трампа з журналістами в Білому домі під час візиту канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, повідомляє "Європейська правда".

Знову говорячи про можливість запровадження санкцій проти Росії, Трамп заявив, що США "будуть дуже-дуже жорсткими", якщо побачать, що домовленість неможлива.

"І, чесно кажучи, це може стосуватися обох країн. Знаєте, для танго потрібні двоє", – додав він.

У цей момент Трамп згадав про вчорашню розмову з Путіним, під час якої навів аналогію до повномасштабного російського вторгнення в Україну:

"Іноді ви бачите двох маленьких дітей, які б'ються як скажені. Вони ненавидять одне одного і б'ються в парку, а ви намагаєтеся їх розвести. Вони не хочуть, щоб їх розвести. Іноді краще дати їм побитися деякий час, а потім розвести", – вважає американський президент.

На його думку, "це досить відома аналогія", яку застосовують "у хокеї та спорті".

Дещо пізніше Трамп сказав, що хотів би "негайного" вирішення війни Росії проти України, як це сталось у випадку конфлікту Індії та Пакистану.

"Я хотів би, щоб ми змогли зробити те саме з Україною і Росією. І в якийсь момент це станеться. Я в це вірю. А якщо цього не станеться, або якщо я побачу, що хтось виходить за межі, якщо Росія вийде за межі, ви будете здивовані, наскільки жорсткими (ми будемо. – Ред.)", – пообіцяв він.

Перед цим Трамп укотре заявив, що повномасштабного вторгнення Росії в Україну не відбулось би, якби він переміг на виборах 2020 року, коментуючи останні дії Владіміра Путіна.

За даними ЗМІ США, американський президент нібито в захваті від української операції "Павутина", але стурбований тим, що Росія може зробити у відповідь.