Трамп: спецоперація "Павутина" дала Путіну привід для нових атак по Україні
Американський президент Дональд Трамп заявив, що удари українських безпілотників по російських аеродромах стали приводом для Москви завдати нових масованих атак.
Про це він сказав під час спілкування з журналістом на борту Air Force One, передає "Європейська правда".
Під час спілкування з журналістами Трампа запитали, чи вплинули український удар по аеродромах Росії на його ставлення до президента України Володимира Зеленського. У відповідь він сказав:
"Вони дали Путіну привід бомбити їх до біса минулої ночі", – заявив Трамп.
Американський президент заявив, що це те, що йому "в цьому не сподобалося".
"Коли я це побачив, я сказав: "Ось і почалося. Тепер буде удар", – додав він.
4 червня Трамп провів з Владіміром Путіним, під час якої глава Кремля "дуже рішуче заявив, що буде змушений відповісти на нещодавню атаку на аеродроми".
Спеціальний представник президента США з питань України Кіт Келлог після української спецоперації заявив, що ця "подія може стати поштовхом до миру".
Однак, у ніч проти 6 червня столиця України зазнала чергової комбінованої атаки з боку Росії. Внаслідок падіння уламків та влучань пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури, житлові будинки, автомобілі, а також колії метрополітену. Чотири людини загинули, 20 отримали поранення.
А донька Келлога, Меган Моббз, прокоментувала масовану атаку Росії на українські міста, заявивши, що має "дивне відчуття, ніби Росія не хоче миру".